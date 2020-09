Zeker 10 meisjes verkracht en aangerand, verdachte noemt zijn eigen gedrag 'belachelijk'

De plaats van de verkrachting in Valkenswaard (archieffoto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De rechtbank in Den Bosch heeft twee dagen uitgetrokken voor de zaak tegen de 26-jarige Jonathan M. uit Eindhoven. Hij zou twee meisjes hebben verkracht en zich hebben vergrepen aan zeker acht andere meisjes van 12 tot 16 jaar oud. Zijn ex-vriendin vindt het vreselijk dat hij meisjes heeft verkracht en daarna gewetenloos bij haar in bed is gekropen. "Jij hoort in de gevangenis", zei ze woensdag.

Linda Koppejan Geschreven door

Jonathan M. werd vorige zomer opgepakt toen hij een Franse toeriste verkrachtte in de Genneper parken in Eindhoven en een paar dagen later een 15-jarig meisje in Valkenswaard. Op zijn mobieltje vond de politie ook beelden van andere minderjarige meisjes die dingen bij hem of zichzelf deden. Later bleek dat hij in 2011 al veroordeeld was voor verkrachting van een 16-jarig meisje.

Op zijn telefoon zijn verder nog tientallen filmpjes en foto’s van jonge meisjes aangetroffen. Die meisjes lijken willekeurige slachtoffers en komen uit een gebied van Drunen tot Helmond. De beschuldiging in deze gevallen lopen uiteen van verkrachting tot aanranding en het dreigen met de verspreiding van naaktfoto's.

Woensdag is de eerste van twee zittingsdagen. Het merendeel van de tien slachtoffers is aanwezig in de zaal, met begeleiders als hun ouders en een eigen advocate. Jonathan M. vertelt uiterst kalm zijn versie van de gebeurtenissen waarvan hij verdacht wordt. Welbespraakt vertelt hij dat er alcohol in het spel was en dat hij daar vaak agressief van wordt.

Twee verkrachtingen

Als de voorzitter de verklaring van de Française voorleest, kijkt de verdachte hem aan en luistert. Volgens de verdachte klopt het verhaal in grote lijnen maar herinnert hij zich niet alles meer. Als het OM vraagt waarom hij alle bedreigende en seksuele handelingen heeft gefilmd heeft hij daar geen verklaring voor: “Het is niet om de beelden terug te kijken en er achteraf een kick van te krijgen”, zegt hij.

Ook beweert hij dat hij niet gedreigd heeft het slachtoffer te vermoorden. Toch is dit wel te horen op videomateriaal dat het OM en rechtbank hebben beluisterd. Opvallend is dat de verdachte het slachtoffer na de verkrachting heeft geholpen haar bril te zoeken.

Vier dagen later sloeg Jonathan M. weer toe. Onder bedreiging met een mes lokte hij het meisje een steegje in Valkenswaard in. Op een scooter reden ze daarna naar een bos tussen Valkenwaard en Waalre. Volgens de verklaring was het meisje bang om doodgeslagen te worden. “Ook werd mijn luchtpijp dichtgeknepen.” Het meisje moest seksuele handelingen verrichten bij de man en ook die heeft hij gefilmd.

Tot grote verbazing van de rechtbank heeft de verdachte daarna haar telefoonnummer gevraagd en het slachtoffer zelfs nog gebeld. Ook heeft hij gedreigd haar te vermoorden als ze haar telefoon niet meer zou opnemen.

Andere slachtoffers

Veelal zocht de verdachte contact met de meisjes via internet. Hij deed zich daarbij voor als manager van een voetballer van PSV en als fotograaf van een modellenbureau om zo afspraakjes te regelen. Ook deed hij zich voor als blanke man met de namen Giovanni of Stefan. Hij bood meisjes geld aan in ruil voor het verrichten van seksuele handelingen.

De rechtbank schetst een beeld van de verdachte die vrouwen vernedert. Allerlei gruwelijke details komen naar boven waar verdachte steeds geen verklaring voor heeft.

'Ik dacht aan mijn ouders'

Zeven slachtoffers maken vandaag gebruik van hun spreekrecht. Hieruit blijkt vooral de angst die de meisjes hebben gevoeld en waar ze nog steeds mee moeten zien te leven.

Het Fransje slachtoffer heeft zich gedurende de verkrachting afgevraagd of ze ooit nog de zon zou zien opkomen. "Ik dacht ook aan mijn ouders, hoe zij zich moesten voelen om hun enige dochter te verliezen. Ook stelde jij mij de vraag of ik nog iemand wilde bellen voordat ik zou sterven. Vervolgens liet jij me mijn vader niet bellen."

De verdachte kijkt stoïcijns voor zich uit als hij de emotionele verhalen van de slachtoffers aanhoort. Af en toe kijkt hij in de richting van de slachtoffers die een voor een hun verhaal mogen doen.

'Belachelijk en schokkend'

De verdachte, die lijdt aan een anti-sociale en persoonlijkheidsstoornis, zegt dat hij veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan: “Het is nu een jaar later en het is gewoon belachelijk hoe ik me heb gedragen." Hij bekent vrijwel alles waar hij van beschuldigd wordt. Er zijn wat nuanceverschillen maar in grote lijnen is hij het eens met de verklaringen van de slachtoffers. Bovendien zijn veel van de feiten gefilmd en staan ze op zijn telefoon.

Donderdag gaat de zaak verder en zal het OM de eis uitspreken.