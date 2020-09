Mats (10) runt zijn eigen bedrijf in laserguns: Game Set Mats

De 10-jarige ondernemer Mats Donkers verhuurt laserguns. vergroot

Al vanaf zijn zesde jaar roept Mats Donkers uit Breda dat hij geld wil verdienen. En nu, op zijn tiende, heeft hij zijn eigen bedrijf Game Set Mats. De piepjonge ondernemer verhuurt laserguns en is daar zeer succesvol mee. "Het loopt pittig goed", zo zegt hij zelf.

Vol zelfvertrouwen loopt de 10-jarige Max Donkers naar binnen bij de plaatselijke bakker in de Bredase wijk Princenhage. In de hand een stapeltje folders. Het zijn reclamefolders van zijn eigen bedrijf, want Mats verhuurt sinds februari laserguns aan wie maar wil. "Ik wil vanaf mijn zesde jaar al geld verdienen en dat lukt hiermee wel", vertelt de piepjonge ondernemer.

Mats vertelt hoe hij zijn bedrijf is begonnen:

Natuurlijk mag Mats van bakker Pol de folders achterlaten op de toonbank. De promotie van zijn bedrijf Game Set Mats gaat lekker. Hij maakt nog even een praatje en gaat dan snel naar huis, want er komt zo iemand uit Zeeland die zijn laserguns wil huren. "Er komen kinderen, volwassenen, bedrijven en scholen. Er is zelfs al iemand uit België geweest", vertelt Mats trots.

Ik spaar mijn verdiende geld maar, want ik heb al zoveel dingen.

De jonge Bredanaar is gek op lasergamen en maakt thuis met regelmaat zijn zusje en ouders in. Want die winnen al een tijdje niet meer van hem. Het spelen van lasergames bracht Mats op het idee om laserguns te gaan verhuren en samen met zijn ouders, zelf ondernemers, maakte hij een plan. In februari verhuurde Mats zijn eerste guns voor een kinderfeestje.

Inmiddels heeft de jonge Bredanaar 50 pistolen en 12 geweren en de nodige accessoires in de verhuur. Dat moeten er aan het eind van het jaar nog meer zijn, zo is zijn streven. Een slimme ondernemer investeert, zo heeft hij geleerd. En zorgt voor een appeltje voor de dorst: "Ik spaar mijn verdiende geld maar, want ik heb al zoveel dingen."

Maar wie weet is Mats wel op weg om een klein imperium op te bouwen en een stinkend rijke ondernemer te worden. Voorlopig heeft Mats toch ook andere plannen. "Ik zou later graag iemand willen worden die huizen ontwerpt, maar ik ben even vergeten hoe dat heet. Architect, ja!"

Mats Donkers is zelf ook helemaal gek van lasergamen. vergroot