Man en vrouw geschopt en geslagen in huis in Roosendaal

Een man en vrouw zijn woensdagmorgen in een huis op de Lariksberg in Roosendaal mishandeld door meerdere mannen. Beide slachtoffers moesten naar het ziekenhuis.

Meerdere mannen arriveerden woensdagmorgen rond tien uur in een kleine witte auto bij het huis van de slachtoffers. Ze gingen naar binnen en schopten en sloegen de twee. In het huis was nog een andere man aanwezig. Hij vluchtte en sloeg alarm bij de politie.