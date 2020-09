14-jarig meisje mogelijk slachtoffer van mensenhandel, Roemeen opgepakt

Het drietal werd betrapt bij een controle (archieffoto: Koninklijke Marechaussee). vergroot

Een 21-jarige man uit Roemenië is dinsdagavond op de A4 bij Hoogerheide aangehouden voor mensenhandel. De politie vermoedt dat het 14-jarige meisje dat bij hem in de auto zat, gedwongen werd tot prostitutie. De man en het meisje wonen allebei in België.

Sandra Kagie Geschreven door

De Marechaussee controleerde de auto waarin de Roemeen reed bij een reguliere controle bij de grens. Het meisje is opgevangen.

Het onderzoek wordt verder uitgevoerd door de Marechaussee in Hoogerheide onder leiding van het Openbaar Ministerie.