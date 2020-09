PSV tegen NS Mura: 'Geen extreem goede voetballers maar een vechtmachine'

PSV speelt donderdag tegen NS Mura. vergroot

PSV speelt donderdagavond een belangrijke wedstrijd in de voorronde van de Europa League. De Eindhovenaren moeten in een alles-op-alleswedstrijd winnen van NS Mura, maar de Sloveense ploeg doet niet direct een belletje rinkelen. Een profiel van de koploper in de Sloveense Eredivisie.

Job Willemse Geschreven door

NS Mura, opgericht in 2013 nadat de vorige naamgevers van de club failliet gingen, speelt pas sinds 2018 weer op het hoogste niveau in Slovenië. Toch hoort Mura nu bij de drie beste teams van Slovenië, staat het eerste in de Sloveense Eredivisie en worden de ploeg gezien als een titelkandidaat.

We spraken met sportjournalist Jože Pepevnik, die voor de Sloveense radio-omroep Val 202 NS Mura volgt, om meer te weten te komen over de Sloveense koploper.

Wat kunnen we van NS Mura verwachten?

“Mura heeft niet de beste spelers, maar de coach heeft er echt een hecht team van gemaakt. Trainer Ante Šimundža heeft veel invloed op de club en laat dat ook blijken in het team. Ze spelen allemaal in dienst van het team en de trainer. Mura beschikt ook niet over buitengewoon goede voetballers. Het is meer een vechtmachine. De coach heeft ervoor gezorgd dat het team een gevoel van eenheid heeft. Dat stralen ze uit.”

Als je dan toch de gevaarlijke of beste spelers moet noemen. Wie zijn dat dan?

Dan zou ik middenvelder Nino Kouter (26) en aanvaller Luka Bobicanec (27). Kouter is echt een middenvelder die op het hele veld uit de voeten kan. Hij heeft onwijs veel loopvermogen en kan ook een doelpunt maken. Kouter debuteerde laatst pas als international van Slovenië en is een bepalende speler van Mura."

Bobianec is perfect tweebenig, zo zie je ze maar zelden. Maar hij is wel onvoorspelbaar in de zin van: de ene wedstrijd is hij buitengewoon goed, terwijl je hem de andere wedstrijd niet eens ziet. Maar Mura is niet afhankelijk van de vorm van de topspelers. Zoals ik al zei: het is echt een team en daar bouwen ze op.”

Hoe kijken de mensen in Slovenië naar PSV?

"Natuurlijk kennen de mensen hier PSV. Ik als sportjournalist al helemaal. Ik volg ze al langer en weet dat ze in 1988 de Europa Cup I hebben gewonnen, en sterspelers als Ronaldo, Romario en Van Nistelrooy daar furore hebben gemaakt. Het PSV van nu is wat minder bekend bij de mensen hier uit de buurt. Maar ze hebben nog altijd veel respect voor clubs als PSV, Feyenoord en Ajax.”

Zien de fans en NS Mura dit ook als de wedstrijd van het jaar?

“Ja, dat denk ik wel. De club wil voor het eerst mee gaan doen in de groepsfase van de Europa League. Dat is de volgende stap. Maar het is sowieso de grootste wedstrijd voor NS Mura sinds de club in 2013 een doorstart heeft gemaakt. Iedereen kijkt er hier naar uit.”

PSV speelt donderdagavond om 19.00 uur tegen NS Mura. De winnaar van het duel gaat naar de laatste voorronde van de Europa League.