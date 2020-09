Anouk herkende meteen 'haar lijk' dat voorbijganger de stuipen op het lijf joeg

Foto: Instagram ovd_rob_politie_eindhoven vergroot

Het mysterie rondom het bebloede ‘lijk’ gewikkeld in een laken is eindelijk opgelost. Maandag rukte de politie groot uit voor de lugubere vondst in Eindhoven, maar het blijkt om een achtergelaten decorstuk uit Escaperoom040 te gaan. “Ik herkende mijn lijk meteen!”

Rebecca Seunis Geschreven door

Anouk maakte de pop jaren geleden toen ze nog werkte voor de escape room. “Ja, die heb ik gemaakt. Ik herkende hem meteen toen ik het in het nieuws zag”, vertelt ze. "Ik zei: 'Hé, da's mijn lijk!'"

Maar hoe kon de pop uiteindelijk op straat belanden en een nietsvermoedende voorbijganger de stuipen op het lijf jagen? Daarvoor moeten we bij eigenaar Tim Hoeijmans zijn.

Vergeten

“Na bijna zes jaar moest de escape room verhuizen omdat het pand waar we in zaten, gesloopt wordt. Afgelopen zondag was de grote dag dat we gingen verhuizen. Er hangen natuurlijk allemaal decoratiestukken en puzzels in zo'n escape room die losgehaald moesten worden en die hebben we buiten aan de achterzijde van het gebouw neergelegd.”

“Die pop lag telkens in de weg dus die hebben we op een gegeven moment aan de kant gelegd zo van: die pakken we straks wel… en die zijn we dus vergeten.”

Een dag later kwam het ‘lijk’ in het nieuws toen een wandelaar zich kapot schrok. “Ik kreeg een bericht met ‘heb je het nieuws gezien? Nu kijken!’ Toen zag ik meteen dat het onze pop was. Daarna ging het los.”

Sommige mensen dachten dat er opzet in het spel was. “Naast een escape room hebben we ook een marketingbureau en we doen vaak aan guerrillamarketing dus mensen dachten dat dit een reclamestunt was. Maar dat is echt niet zo. Dit was een vergissing en zeker niet de bedoeling”, vertelt hij.

"De agent kwam niet meer bij van het lachen."

Zodra de pop veel aandacht kreeg, belde Tim de politie. “Die agent kwam niet meer bij. Ik heb gewoon mijn verhaal gedaan en hij moest lachen en zei: 'Het gebeurt zelden dat ik meteen weet waar een telefoontje over gaat.' Toen moest ik weer lachen. De toon was gezet.”

Hij heeft dus geen standje van de politie gekregen. “Hij heeft er een notitie van gemaakt maar ik ben verder niet meer gebeld. De pop heb ik nog niet terug. Die is denk ik weggegooid of ligt nog als bewijsstuk bij de politie.”