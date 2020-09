Veiligheidsrisico Oost-Brabant opgeschaald naar 'zorgelijk', cafés om middernacht dicht

De veiligheidsregio's Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant worden binnenkort corona-risicogebied. Dat melden bronnen aan de NOS. Afgelopen vrijdag gebeurde dat al voor vrijwel de gehele Randstad.

Cafés eerder dicht In de veiligheidsregio's zal de horeca eerder sluiten en mogen nog maar vijftig mensen bijeenkomen voor een feestje of uitje. Ook kunnen de regio's eigen extra maatregelen afkondigen.

De Veiligheidsregio Brabant ZuidOost laat in een reactie weten dat het aantal besmettingen in de regio helaas toeneemt. 'Wat dat betekent voor mogelijke aanvullende maatregelen en/of handhaving is nu nog niet bekend', aldus een woordvoerder.

2357 nieuwe besmettingen waarvan 316 in Brabant

Het aantal mensen dat in de afgelopen 24 uur positief is getest op het coronavirus is gestegen met 2357 personen, een nieuw dagrecord. Hiermee komt het aantal officieel vastgestelde besmettingen boven de 100.000: 100.597 om precies te zijn.