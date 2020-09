Inbrekers in Brabant trekken zich weinig aan van coronacrisis

Archieffoto: pexels.com. vergroot

Van maart tot en met augustus werden er in Brabant dit jaar 3251 inbraken gepleegd in woningen en schuren. Dat is ondanks de coronacrisis en vele thuisblijvers 'maar' vijf procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk namen de inbraken af met 18 procent. Dat stelt verzekeringsvergelijker Independer.

Ron Vorstermans Geschreven door

De meeste inbraken binnen de provincie vonden volgens de website plaats in Eindhoven (373), Tilburg (332) en Breda (275). De gemeenten in Brabant waar juist het minst vaak werd ingebroken zijn Haaren (6), Reusel-De Mierden en Baarle-Nassau (beide 7 geregistreerde inbraken).

De daling in gemeente Reusel-De Mierden is opvallend, want daar daalde het aantal inbraken met 69,6 procent, van 23 naar 7. De gemeente Bladel had relatief gezien de hoogste stijging (162,5 procent) en ging van van 8 naar 21 inbraken. Absoluut was de stijging het grootst in Tilburg (72 inbraken), en de daling het sterkst in Eindhoven (85).

