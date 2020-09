Wim van de Donk neemt met live talkshow op Omroep Brabant afscheid van de Brabanders

Wim van de Donk (foto: Henk van Esch Fotografie). vergroot

Komende week legt Wim van de Donk definitief zijn functie neer als commissaris van de Koning in Brabant. Zondag neemt hij afscheid van de Brabanders als co-presentator in een speciale talkshow. Dit is zondag vanaf 16.00 uur live te zien bij Omroep Brabant online en televisie.

In de talkshow ontvangen Van de Donk en presentator Arjo Kraak gasten die belangrijk zijn voor Brabant en die een rol hebben gespeeld in het werk van de commissaris. Zo komen onder meer minister Carola Schouten, Wim Daniëls, Frank Lammers, bisschop De Korte en GGD-directeur Ellis Jeurissen voorbij. Ook zijn er optredens van Guus Meeuwis en Gerard van Maasakkers.

Vrijdag was er een afscheidsmoment op het provinciehuis:

Van professor naar commissaris

In juni 2009 werd professor Wim van de Donk aangesteld als opvolger van Hanja Maij-Weggen, die na een politieke carrière in Den Haag en Brussel neerstreek in het provinciehuis in Den Bosch. Van de Donk was een bestuurswetenschapper en lid van het CDA.

Gevraagd naar zijn sterke punten zei hij in 2009 onder meer: "Dat ik me met van alles bemoei en daardoor patronen zie, dingen ga verbinden. Associatief, creatief redeneren, nieuwe combinaties maken. In de breedte zit ook diepte."

Grote veranderingen

Wim van de Donk werd commissaris van een provincie die destijds aan de vooravond stond van grote veranderingen. Zo werd voor het eerst sinds tijden het CDA uit Gedeputeerde Staten werd gestemd. Dat luidde een periode in waarin de boeren niet langer een ondoordringbare vesting vormden en natuurbeschermers juist meer invloed kregen.

Daarnaast kreeg hij te maken met meerdere lokale bestuurscrisissen die hij tot een goed einde moest brengen. Moerdijk, Steenbergen en Laarbeek waren gemeenten waar hij vaak handelend moest op te treden.

Verbinder onder de mensen

De commissaris van de Koning speelde zijn rol als verbinder het liefst achter de schermen. Brabant keek dan ook op toen hij in 2016 de gemeenten opeens opdroeg om een bepaald aantal asielzoekers op te nemen. Daarmee doorbrak hij een impasse die was ontstaan over de opvang van vluchtelingen uit onder meer Syrië.

Van de Donk was een man die ook werk maakte van zijn werkbezoeken aan de verschillende gemeenten. Hij was tijdens allerlei evenementen graag onder de mensen. Maar net zo gemakkelijk als hij zich bewoog onder de organisatoren van bijvoorbeeld het Bloemencorso in Zundert, zo bewoog hij zich onder zakenmensen in China.

Meer professor dan politicus

Vanwege zijn kwaliteiten werd Van de Donk voortdurend genoemd voor allerlei functies. In 2011 was er sprake van dat hij de nieuwe voorman van het CDA in Den Haag zou worden. Van de Donk liet het aanbod aan zich voorbijgaan. In datzelfde jaar weigerde hij ook minister van Binnenlandse Zaken te worden. Van de Donk was te veel professor en te weinig politicus om zich in te laten met de landelijke politiek.

In 2017 verhardde de situatie op het provinciehuis, toen Brabant de boeren strenge eisen oplegde. Van de Donk moest toezien hoe partijen steeds vaker tegenover elkaar kwamen te staan. Daar kon hij als verbinder nauwelijks meer iets aan veranderen. De taal werd ook harder en vooral de laatste maanden moest Van de Donk steeds vaker de Statenleden tot de orde te roepen. De politieke crisis vorig jaar waarbij twee gedeputeerden van het CDA opstapten, hakte er bij de commissaris dan ook flink in.

Van commissaris naar rector magnificus

In januari gaf de commissaris gehoor aan de lokroep om terug te keren naar het onderwijs. Op 1 oktober gaat hij aan de slag als rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van de Tilburg University. Van de Donk was elf jaar commissaris van de Koning in Brabant en wordt opgevolgd door Ina Adema.

