'Verschillende coronamaatregelen binnen Brabant heeft geen zin', zegt infectieziektendeskundige

Jos van de Sande (foto: Omroep Brabant). vergroot

''Het heeft geen zin om onderscheid te maken in tussen de coronamaatregelen in de drie veiligheidsregio's in Brabant." Dat zegt Jos van de Sande, voormalig hoofd infectieziektenbestrijding bij de GGD Hart Voor Brabant. ''West-Brabant is eerder ook al een duidelijk probleem geweest. Het gaat daar nu net iets beter, maar er is erg weinig verschil.''

Komende vrijdag worden in Oost-Brabant aanvullende maatregelen van kracht. Zo moeten onder andere alle horecagelegenheden verplicht om één uur 's nachts sluiten en vanaf twaalf uur mogen ze niemand meer binnenlaten.

"Het is onzin dat de regels voor het ene gebied wel gelden en voor de anderen niet. Er moet op landelijk gebied meer gebeuren, want dit gaat razendsnel", vertelde Van de Sande donderdagochtend in radioprogramma Wakker!

De arts ziet wel graag dat er voor studentensteden gepaste maatregelen komen. ''Het aantal besmettingen bij studenten loopt op, zo hebben we gezien. Bij specifieke problemen moeten we wel specifieke maatregelen nemen. Maar er moet meer worden gedaan vanuit landelijk oogpunt, laat dat duidelijk zijn."

Voorbeeld van Israël

Van de Sande werd ook nog gevraagd naar het voorbeeld van Israël, dat vrijdag weer in totale lockdown gaat. ''Daar zijn wij het land niet voor, denk ik. Het is zeker iets wat zou helpen, maar niet voor Nederland. Daar krijg je de mensen hier echt niet in mee."