Kluis met 17e-eeuws zilverwerk gestolen uit kerk in Nieuw-Vossemeer

Bij een inbraak in de protestantse kerk aan de Voorstraat in Nieuw-Vossemeer is een grote, zware kluis met 17e-eeuws religieus zilverwerk buitgemaakt. De verzekerde waarde bedraagt 20.000 tot 25.000 euro. Wanneer de dieven precies hebben toegeslagen, is niet duidelijk.

Sandra Kagie Geschreven door

De inbraak werd dinsdagochtend ontdekt, zo vertelt Rein Ros van het college van kerkrentmeesters, de beheerders van het kerkgebouw. Hoe de inbrekers het voor elkaar hebben gekregen de kluis mee te nemen, is voor hem een raadsel. "Het is een zwaar ding. Hier moeten meerdere mensen aan te pas zijn gekomen", legt hij uit. Toch heeft volgens hem niemand in de buurt van de kerk in Nieuw-Vossemeer iets gemerkt.

Wat de dieven bovendien met de buit moeten, vraagt hij zich ook af. "Dit is niet zomaar te verhandelen", zegt hij. "En wanneer je het omsmelt, is het zilverwerk veel minder waard."

'Het is al eeuwen in ons bezit'

Ros benadrukt vooral de 'emotionele en cultuurhistorische waarde' van het zilverwerk voor de kerk. "Het is al eeuwen in ons bezit en dus niet zomaar vervangbaar." Onlangs werden de nu gestolen spullen, waaronder zilveren schalen en bekers, volgens hem nog tentoongesteld in Bergen op Zoom.

Onduidelijk is dus wanneer de daders precies hebben toegeslagen. Maar de wijkagent en ook Ros gaan ervan uit dat het ergens tussen 19 en 22 september moet zijn gebeurd. De wijkagent deed al een getuigenoproep.

