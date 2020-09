Woonzorgcentrum over bedreigingen: 'Een huilende vrouw belde me op en zei de vreselijkste dingen'

Guldenakker in Goirle (foto: Google Streetview). vergroot

Het personeel van woonzorgcentrum Guldenakker in Goirle kreeg het twee dagen lang flink te verduren met dreigtelefoontjes en mails. Die kwamen ook bij Kaat van der Weide binnen. "Ik hoop dat je een eenzame, pijnlijke en langzame dood lijdt, werd me toegewenst. Dat is even slikken, maar die boosheid en machteloosheid in de samenleving moeten we niet negeren."

Het verzorgingshuis ging op 9 september volledig in lockdown. De noodmaatregel werd in overleg met de GGD genomen nadat er nieuwe besmettingen binnen het gebouw waren geconstateerd. "Omwonenden, mantelzorgers en bewoners waren allemaal ingelicht. Het is lastig en vervelend voor iedereen, maar het begrip voor de noodzaak was er wel hier in Goirle."

"De bellers zitten op zo'n moment te veel in hun emotie om onze uitleg aan te horen."

Een dag later stroomden echter boze mails en telefoontjes binnen bij het adres van Guldenakker. Willem Engel, de voorman van actiegroep Viruswaarheid, riep zijn volgers namelijk op om het zorgcentrum te bellen en te melden dat ze het niet eens waren met de maatregel. En dat ging er niet mals aan toe, weet Van der Weide. "Onze hulpverleners werd de huid vol gescholden en ze werden bedreigd. Dat verdienen zij niet."

Van der Weide is woordvoerder van Thebe, de overkoepelende organisatie van Guldenakker. Zelf kreeg ze ook bedreigingen binnen. "Een huilende vrouw belde me op en zei de vreselijkste dingen. Naast de boosheid, hoorde ik vooral haar verdriet. Het was duidelijk dat ze persoonlijk erg geraakt is door de effecten van de coronamaatregelen. Je wil graag uitleggen waarom je als zorgcentrum geen andere keus hebt, maar de bellers zitten op zo'n moment te veel in hun emotie om het aan te horen."

"We willen het achter ons laten, dat geeft rust voor onze bewoners."

De woordvoerder vindt het belangrijk dat we daarom in Nederland het gesprek blijven voeren, zeker met de mensen die met veel boosheid zitten. "Het helpt ook verwarring te voorkomen. Viruswaarheid had in haar bericht geschreven dat er een belofte was vanuit de overheid dat er nooit meer een verzorgingshuis zou worden gesloten. Dat klopt niet. Er is gezegd dat de preventieve sluiting van alle zorgcentra niet zal gebeuren. Dat wij als zorgcentrum dichtgaan, is een noodmaatregel waar wij niet lichtzinnig over denken."

Ondanks de dreigende en beledigende taal die bij Guldenakker binnenkwam, gaat Thebe geen rechterlijke vervolgstappen ondernemen. "De telefoontjes droogden na twee dagen op. We zijn inmiddels bijna twee weken verder en het verzorgingscentrum is weer open. We willen het achter ons laten, dat geeft rust voor onze bewoners."