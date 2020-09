Steffi uit Boer Zoekt Vrouw is zwanger: 'Het wordt een Yvonnetje'

Steffi en Roel delen het heuglijke nieuws met een foto van de echo (foto: Boer Zoekt Vrouw) vergroot

Er is een nieuwe Boer Zoekt Vrouw-baby op komst. De Boekelse boerin Steffi Verhagen en haar Roel zijn in verwachting van hun eerste kind. "Het wordt een Yvonnetje."

Steffi leerde in 2018 haar vriend Roel kennen tijdens het populaire tv-programma en hij bleek de ware te zijn. De twee zijn nog altijd bij elkaar en donderdagochtend maakte de boerin trots bekend dat ze twintig weken zwanger is. "Het geslacht weten we. Het wordt een Yvonnetje, maar dan met heel lange benen", zegt Steffi lachend in Omroep Brabant-radioprogramma Brabants Bont. "Op de echo konden we al zien dat ze behoorlijk lang zal worden."

Geen tuttige naam

Overigens zal de baby niet echt naar de presentatrice worden vernoemd. "Over de naam zijn we al een heel eind eens. Ik vond het voor een meisje wel moeilijk om het niet te tuttig te laten klinken als ze later ouder is."

Steffi vertelt op de radio dat ze wat last heeft gehad van zwangerschapskwaaltjes, maar dat verder alles goed gaat. "Ik was kotsmisselijk in het begin. Het schijnt er allemaal bij te horen. Het is geen zinloos ziek zijn dus ik heb het er graag voor over." Het eerste kind van Steffi en Roel wordt begin februari verwacht.