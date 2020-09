Joyrider (15) crasht langs het spoor in Dorst

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2

Een jongen van vijftien is donderdagochtend gecrasht op de Boslaan, een grindweg pal langs het spoor in Dorst, met de auto van een bekende van hem. Hij kwam in de berm terecht, ramde een hek langs het spoor en belandde vervolgens met de auto op zijn kant. De jongen raakte niet gewond.

Sandra Kagie Geschreven door

Volgens de politie had hij de auto van zijn 'wettelijke verzorger' ongevraagd meegenomen voor een ritje, zo laat de politie weten. Dat kan een stiefouder of voogd zijn.

De Boslaan ligt direct aan het spoor. Het ongeluk gebeurde iets voor halfelf, maar een uur later reden treinen op de bewuste plek nog altijd langzaam, zo lieten omstanders weten.

Uit voorzorg werd de jongen nadat hij crashte door ambulancemedewerkers onderzocht. Hij mankeerde niks, zo bleek.

Jeroen Stuve SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision Mediaprodukties vergroot