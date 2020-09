Veiligheidsrisico 'zorgelijk' in Oost-Brabant: dit zijn de gevolgen

Het veiligheidsrisico in de regio Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost wordt binnenkort verhoogd naar ‘zorgelijk’. Daarbij horen strengere maatregelen om het aantal besmettingen af te remmen.

Zo mag je na middernacht niet meer naar binnen of op het terras bij cafés en restaurants. De muziek gaat dan uit en de horeca-uitbaters moeten vervolgens uiterlijk om 01.00 uur hun tent sluiten. Afhaalrestaurants mogen wel tot 02.00 uur open zijn, maar mogen na 01.00 uur geen alcohol verkopen.

Ook zal er een limiet zijn voor het aantal mensen dat een groep bij elkaar mag komen. Niet meer dan vijftig mensen mogen binnen of buitenshuis met elkaar afspreken. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten en theatervoorstellingen.

Voor groepen van meer dan vijftig mensen moet bij de veiligheidsregio toestemming worden gevraagd. Dat gaat via een formulier waarin meerdere vragen worden beantwoord en ook moet vooraf een toezichthouder worden aangewezen die verantwoordelijk is voor het naleven van de regels. Een uitzondering voor de meldplicht zijn bedrijven en instellingen met een doorlopende stroom van bezoekers, zoals bibliotheken, kroegen en supermarkten.

Mogelijk aanvullende regels per regio

Naast deze landelijke maatregelen zijn er ook aanvullende regels die de veiligheidsregio's zelf mogen bepalen. Wat die zullen zijn, laten ze echter nog in het midden zolang de situatie nog niet officieel naar 'zorgelijk' is aangepast.

Enkele voorbeelden in andere regio's:

In Amsterdam worden ook al mogelijkheden onderzocht voor als het risico wordt opgeschaald naar 'hoog'. Dan kunnen parkeergarages in de binnenstad worden gesloten en in het ergste geval alle toeristen en dagjesmensen worden geweerd.