Langpootmuggen teisteren Drunen: 'Ze zitten echt overal'

Drunen zit vol langpootmuggen

Overal uit Brabant komen meldingen van langpootmuggen. Veel mensen melden dat er ineens grote zwermen van deze beesten te zien zijn. Maar waar komen die ineens vandaan? Volgens deskundige Arnold van Vliet is het niet zo gek: "Het is paartijd."

In het Houtmanplantsoen in Drunen is het ook raak. Overal zie je langpootmuggen: op de gevels, in de struiken en op de ramen.

Een heuse langpootmuggenplaag:

Toen Safiye Ozbay donderdagmorgen bij haar moeder in Drunen kwam, wist ze niet wat ze zag. Overal op haar moeders huis en in haar tuin zaten langpootmuggen. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt ze, met een lichte walging in haar stem. "Sinds vanochtend zijn er zoveel muggen. De hele rij zit hier vol."

Als Safiye een deur openmaakt, vallen de muggen zo naar binnen. Overbuurvrouw Guvenc Bingül heeft dat ook: "Bij mij achter zitten ze niet, maar voor zit het helemaal vol. Misschien omdat die muur wit is, ik weet het niet."

"M'n kinderen zijn normaal wel bang voor zulke beesten, maar deze zijn heel sloom. Binnen zitten ze boven en op het toilet. Toen we vanmorgen naar school gingen zagen we dat buiten alles vol zat met langpootmuggen."

"Rond deze tijd komen langpootmuggen allemaal tegelijk naar buiten om te paren."

Arnold van Vliet van de Wageningen University heeft wel een verklaring voor de plotselinge muggenplaag: "Je ziet ze overal, want het is paartijd. De langpootmuggen zitten normaal als larf in de grond. Rond deze tijd komen ze allemaal tegelijk naar buiten om te paren."

Volgens Van Vliet, die zich bezighoudt met de studie naar insecten, waren de omstandigheden dit jaar perfect. "Eerst heel droog, later warm en ook weer even flink vochtig in de zomer, ideaal."

Na de paartijd is ook de overlast weer voorbij.

