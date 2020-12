Sterrenchef De Rozario maakte een tosti voor een 90-jarige vrouw en verkoopt nu pizza's

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook heel veel mooi, bijzonder en vrolijk nieuws was. Bijvoorbeeld de Helmondse sterrenchef die een tosti maakte voor een 90-jarige vrouw. Hoe gaat het sindsdien met Jermain de Rozario? Omroep Brabant blikt terug.

De 90-jarige vrouw had afgelopen winter een overnachting cadeau gekregen in Helmond. Ze had overdag zin in een tosti en was een willekeurig restaurant binnengestapt. Maar dat bleek een restaurant waar je normaal gesproken niet binnenloopt voor een snelle hap, namelijk het culinaire De Rozario, dat een Michelinster heeft.