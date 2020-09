50 jaar in dienst van dezelfde baas: Marel in Boxmeer is er maar wàt blij mee

Aan het werk bij Marel in Boxmeer. vergroot

Marel in Boxmeer maakt slachtmachines voor de pluimvee-industrie. Niet echt een droombaan zou je zo op het eerste gezicht denken, maar daar denken veel medewerkers anders over. Vier medewerkers werden in het zonnetje gezet omdat ze vijftig jaar in dienst zijn en acht collega's veertig jaar. Waar kom je dat vandaag de dag nog tegen?

In augustus 1970 maakte de pluimveemachine-afdeling van Stork in Boxmeer een flinke groeispurt door, waardoor er flink wat nieuw personeel nodig was. Precies hetzelfde gebeurde tien jaar later in 1980. En veel van die medewerkers bleven dus. Volgens de directeur omdat het bedrijf een goed sociaal beleid voert.

Directeur Roger Claessens: "Ons bedrijf heeft zich gigantisch ontwikkeld en dat biedt medewerkers ook kansen om zich te ontwikkelen. Dat hebben deze mensen gedaan. Dat is fantastisch want daarmee houden we ook de kennis binnen het bedrijf."

Bert en John werken al 50 jaar bij Marel in Boxmeer:

Hoe belangrijk dat is heeft de directeur zelf ook mogen ervaren. "Iedereen die hier begint moet als introductie een week meelopen in de assemblage en toen ben ik door Bert, een van de jubilarissen die 50 jaar bij ons is, begeleid. En die was heel enthousiast om zijn kennis te delen."

Marel zette de 12 jubilarissen daarom op een aangepaste coronaproof manier in het zonnetje: met limousines. Een ware parade aan luxe wagens haalde de medewerkers en hun gezin thuis op en zette ze af bij de hoofdingang. Via online verbindingen werden de jubilarissen toegesproken niet alleen door de burgemeester van Boxmeer en de directeur, maar ook door de CEO vanuit IJsland.

