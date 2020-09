Schuldhulpmaatjes helpen bij financiële problemen door corona: 'Zet je schaamte opzij'

Wim is schuldhulpmaatje én ervaringsdeskundige. vergroot

Dat de coronacrisis ook financiële schade aanricht is inmiddels wel duidelijk. Onderzoekers van Deloitte verwachten dat volgend jaar tussen de 200.000 en 400.000 Brabantse huishoudens in de schulden komen. Wie in de problemen komt kan aankloppen bij een schuldhulpmaatje, zoals Wim Goverde uit Breda. Hij zat zelf negentien jaar in de schulden.

Door een auto-ongeluk kon Wim zijn dromen niet meer volgen. Om die pijn te verdoven greep hij naar de fles. Die alcoholverslaving zorgde ervoor dat zijn schulden steeds verder opliepen. "Ik maakte daardoor verkeerde keuzes. De huur werd niet betaald, want dan kon ik weer aan alcohol komen." Zo ging hij iedere dag naar de supermarkt, maar kwam alleen thuis met blikken bier. Zijn schuld liep op tot bijna 150.000 euro.

"Als ik er nu over praat dan krijg ik nog kippenvel."

Het kwam zelfs zover dat hij uit zijn huis werd gezet. Een verschrikkelijke ervaring. "Er is niets mensonterender dan dat. Van het ene op het andere moment sta je op straat. Bizar." Wim raakt duidelijk ontroerd als hij terugblikt op dat moment. "Als ik er nu over praat dan krijg ik nog kippenvel. Je hebt geen thuis meer."

Vanuit de maatschappelijke opvang herpakte hij zich en zo bouwde hij zijn leven weer op. Na 19 jaar schuldhulpverlening heeft hij eindelijk zijn leven weer op de rit en met zijn kennis helpt hij anderen. Als schuldhulpmaatje schuift hij aan tafel bij mensen met financiële problemen om ook hen hun toekomst terug te geven.

"Hoe langer je wacht, hoe verder je wegzakt in de schulden."

Zijn nare ervaring bij de uithuiszetting helpt daarbij. "Als ik dat verhaal vertel, vragen ze meteen wat ze kunnen doen om dat te voorkomen. Dan kunnen we aan de slag."

Wim geeft tips om uit de schulden te komen:

Schaamte is een groot probleem, volgens Wim. Hoe langer je wacht, hoe verder je wegzakt in de schulden. Pas als je dat opzij kunt zetten, kun je geholpen worden. "Dat gaf mij een stuk vrijheid. Ik had het probleem niet meer alleen, maar ik had iemand die het met me deelde."

Nu kan hij als schuldhulpmaatje die steun ook zelf leveren. "We gaan het samen oplossen. Die positieve instelling geeft mij zelf ook veel goede energie."