'Sterkste man' Matthieu Onderdijk geveld door corona: #doemaarwelmee

Doe maar gewoon wel mee, zegt Matthieu Onderdijk (37) uit Eindhoven. Sinds zondag ligt hij met corona in het ziekenhuis in Eindhoven. Met verbazing keek hij deze week naar de actie van bekende Nederlanders met de hashtag #ikdoenietmeermee. In quarantaine merkt Matthieu nu goed wat voor rotziekte corona is: “Het is alsof een olifant op je borst staat.”

Een week geleden had Matthieu niet kunnen denken dat hij in het ziekenhuis zou liggen met corona. “Ik voelde me niet zo lekker, maar dacht niet aan corona. Maar een paar dagen later lag ik in quarantaine in het ziekenhuis.”

Matthieu is docent bij Fontys Paramedische Hogeschool en een fanatieke krachtsporter. Hij traint al jaren bij Powerbase Fitness in Best en deed in 2014 zelfs mee met De Sterkste Man van Nederland.

Nu ligt hij al dagen aan de zuurstof. “Zonder zuurstof kan ik niks," vertelt hij, “en zolang dat niet verandert, blijf ik in het ziekenhuis.”

Met verbazing keek Matthieu dan ook naar de discussie met de hashtag #ikdoenietmeermee. “Raar dat je met zo’n hashtag komt. Bedenk maar iets anders. Ik was best kwaad over deze actie. Zeker toen ik Famke Louise op tv zag.”

"Twee weken geleden stond ik nog 300 kilo te deadliften."

Volgens Matthieu moeten mensen echt wel meedoen. “Als mensen om me heen me niet verteld hadden dat ik echt naar de dokter moest, had ik misschien wel meer orgaanschade gehad. Nu heb ik al 28 procent longschade en moet ik zeker lang revalideren. Ademen doet pijn en als ik hoest, komen m’n longen er bijna uit. De medicatie lijkt aan te slaan wel maar het gaat erg langzaam.”

“Het virus heeft me flink te grazen genomen. Corona is echt, zou ik willen zeggen tegen iedereen. Twee weken geleden stond ik nog 300 kilo te deadliften en nu kan ik niet eens functioneren zonder extra zuurstof.”

