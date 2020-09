Evenementenbranche tussen hoop en vrees: 'Ook in de winter is staatssteun keihard nodig'

Martijn van den Broek: 'Staatssteun is keihard nodig voor ons.' vergroot

Het coronavirus is funest voor de vele bedrijven in Brabant die te maken hebben met festivals. Vrijwel alle festivals in de afgelopen werden afgelast. Veel evenementenbedrijven maakten de afgelopen maanden gebruik van de steunmaatregelen van de overheid, onder meer de TVL-regeling. "Mede daardoor konden we blijven bestaan al zijn wel aan het interen op onze reserves", zegt Martijn van den Broek van Van Ham Tenten & Podia in Bladel.

Dinsdag wordt er in de Tweede Kamer gestemd over een nieuw pakket aan steunmaatregelen. Daardoor dreigen gezonde evenementenbedrijven geen staatssteun te krijgen en in de problemen te komen. "Dat kan de nekslag zijn voor veel gezonde bedrijven", waarschuwt Van den Broek.

"In het derde steunpakket dat dinsdag in stemming komt, wordt de steun voortaan berekend op basis van de kwartaalomzet. In de wintermaanden draait de evenementenbranche nul omzet, dus is de staatssteun is ook nul euro. Dat kan een aantal bedrijven financieel niet meer aan", zegt Van den Broek.

Bedrijven in de evenementenbranche draaien grofweg tussen Pasen en de herfstvakantie ongeveer tachtig procent van hun omzet. "We bouwen dan onder meer een buffer op voor de wintermaanden. Daarmee kunnen we onze vaste lasten betalen." Maar veel bedrijven hebben nu natuurlijk geen buffer opgebouwd.

Desnoods zwerfvuil opruimen

Bij het Bladelse bedrijf staan de tenten al maanden binnen. Omzet is er niet of nauwelijks. Eigenaar Martijn van den Broek wordt er niet vrolijk van. "Toen het coronavirus uitbrak is er bij ons direct voor ongeveer vijf miljoen aan orders geannuleerd. Onze sector is door de overheid als eerste gesloten en gaan waarschijnlijk gaan we pas weer als laatste draaien. We zijn onze buffers aan het opmaken, maar de schatkist loopt leeg. We kunnen nog wel een tijdje overbruggen, maar het houdt een keer op."

Het bedrijf krijgt inmiddels staatssteun op basis van omzetverlies en de vaste lasten. De ongeveer dertig werknemers van het bedrijf zitten niet thuis, maar zijn dagelijks op de werkvloer. "Zolang we staatssteun krijgen zit er niemand thuis. We houden iedereen aan het werk. Desnoods leveren we een maatschappelijke bijdrage door het zwerfvuil op het industrieterrein op te ruimen."

'Schreeuw om hulp'

Van den Broek is samen met zijn branchegenoten actie aan het voeren om de nieuwe maatregel van tafel te krijgen. Hij plaatste ook 'een allerlaatste schreeuw om hulp' op Facebook.

"Ons voorstel is om op basis van de jaaromzet een gemiddelde maandomzet te bepalen en dat als referentie te nemen voor de staatssteun. Het is een eerlijkere formule waarmee we al geholpen zijn. Vanuit de politiek hebben we bijval gekregen om de steunmaatregel aan te passen. Daarmee is onze branche nog niet gered, maar zijn we al een heel eind."

Het voorstel van de evenementenbranche is overgenomen in een motie die dinsdag in stemming wordt gebracht.

