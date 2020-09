PSV wint met gemak van NS Mura in de Europa League

Donyell Malen scoorde een keer (foto: ANP). vergroot

PSV heeft gedaan wat het moest doen: winnen van NS Mura. De ploeg van trainer Roger Schmidt versloeg de Sloveense koploper met 5-1 en is nu nog één overwinning verwijderd van de groepsfase van de Europa League.

Job Willemse Geschreven door

Ondanks de ruime overwinning was het spel van PSV niet oogstrelend. Dat is in een Europese alles-of-nietswedstrijd ook niet direct van belang, maar voor PSV was er donderdagavond maar één ding belangrijk en dat was om door te gaan naar de laatste voorronde van de Europa League. Als PSV die laatste ronde overleeft, verzekeren de Eindhovenaren zich al van zo'n 3 miljoen euro als startpremie en dat kan de club natuurlijk goed gebruiken.

PSV kwam in Slovenië nauwelijks in de problemen. Alleen bij de 1-1 wankelde de ploeg van Schmidt kortstondig. Maar al snel stelde Mauro Junior met een goal orde op zaken.

In de tweede helft vertaalde het kwaliteitsverschil zich ook naar het scorebord, toen PSV uitliep naar een 5-1 zege, al hoefden de Eindhovenaren niet tot het gaatje te gaan. Hoofdzaak was een goed resultaat te halen en daarin is de ploeg van Schmidt geslaagd.

Een niet goed spelend PSV wist toch vrij eenvoudig te winnen van NS Mura, dat vooraf werd gezien als een lastige en stugge tegenstander. Van onderschatting mocht geen sprake zijn en PSV heeft aan die taak voldaan. Al was NS Mura voetballend gezien absoluut niet best.

PSV had weinig te duchten van de Slovenen, die in de competitie nog geen goal tegen kregen en ongeslagen bovenaan staan. Het was voor PSV, zeker in de eerste helft, wel belangrijk om de concentratie vast te houden. Af en toe lukte dat PSV niet en kwam Mura er alsnog gevaarlijk uit.

Trieste aftocht Maxi Romero

Roger Schmidt wijzigde zijn ploeg op drie plekken na het duel met FC Emmen van afgelopen zaterdag. Maxi Romero mocht beginnen vanaf het eerste fluitsignaal. Het betekende pas de eerste basisplaats voor de Argentijn, die al sinds 2017 in dienst is van PSV. Maar al na negen minuten moest Romero de strijd staken. Een knieblessure gooide roet in het eten.

Daarmee eindigde de mooi begonnen avond voor Romero in een drama. Het is nog afwachten hoe lang de Argentijnse spits ditmaal uit de roulatie is, maar het is al de zoveelste tegenvaller voor hem en PSV.

Bruma toont twee gezichten

Ook Bruma mocht vanaf het begin starten. De Portugese aanvaller kreeg van Schmidt de kans om zich te laten zien in dit toch wel belangrijke duel voor de Eindhovenaren. Bruma toonde twee gezichten in Slovenië: de eerste helft speelde hij ontzettend slordig en leek hij geen moment in de wedstrijd te zitten. In de tweede helft herpakte hij zich enigszins en bereidde hij tweemaal een goal voor waarmee PSV verder uitliep naar een grotere voorsprong.