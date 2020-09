PSV tegen Rosenborg BK in allesbepalende Europa League-wedstrijd

PSV won vorig jaar met 1-4 in Noorwegen (foto: ANP). vergroot

PSV weet wie het moet verslaan om de groepsfase van de Europa League te bereiken. De Eindhovenaren zullen Rosenborg BK moeten verslaan om tot aan de winter verzekerd te zijn van Europees voetbal. Voor PSV is Rosenborg geen onbekende tegenstander.

Job Willemse Geschreven door

Rosenborg wist donderdagavond het Turkse Alanyaspor met 1-0 te verslaan en PSV zal daardoor dus volgende week afreizen naar het Noorse Trondheim.

Afgelopen jaar kwamen beide ploegen elkaar ook al tegen in de groepsfase van de Europa League. In Noorwegen wist PSV met speels gemak te winnen (1-4), maar in Eindhoven kwam de ploeg van toenmalig trainer Mark van Bommel niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Waar de Eredivisie pas twee speelrondes onderweg is, is de Noorse competitie op dit moment al halverwege. Rosenborg staat na 18 speelrondes op een vierde plek in de Noorse Eliteserien. Dat is opnieuw een tegenvallende tussenstand voor Noorse grootheid. Rosenborg is de recordkampioen (25) van het Scandinavische land, maar veroverde in 2018 voor het laatst de titel.

Hallvar Thoresen

Bij Rosenborg staat een oud-bekende van PSV nog onder contract: Hallvar Thoresen is de hoofdscout van de Noorse recordkampioen. Thoresen maakte tussen 1981 en 1988 deel uit van de selectie van PSV en speelde 179 wedstrijden. Thoresen is nog altijd de buitenlander met de meeste doelpunten in de Eredivisie.

PSV wist donderdagavond NS Mura met gemak te verslaan. De ploeg van trainer Roger Schmidt wist met 1-5 te winnen en Slovenië. Het duel met Rosenborg BK staat gepland op donderdag 1 oktober.

PSV traint in het stadion van Rosenborg BK (foto: Hollandse Hoogte). vergroot