Agente ramt lichtmast en boom in Tilburg, politieauto brandt uit

De politieauto vatte na de crash in de Tilburgse Sweelincklaan vlam (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). Politieauto crasht en brandt uit in Tilburg, agente naar ziekenhuis gebracht

Een politieauto is donderdagnacht rond halftwee gecrasht en uitgebrand in de Sweelincklaan in Tilburg. De bestuurster was met spoed op weg naar Moergestel toen ze in een bocht van de Sweelincklaan de macht over het stuur verloor.

De agente reed met de auto een lichtmast uit de grond en kwam tegen een boom tot stilstand. Vervolgens vatte de auto vlam.

De agente is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur geblust, maar de politieauto was niet meer te redden. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.

Van de politieauto bleef weinig over (foto; Jack Brekelmans/SQ Vision).