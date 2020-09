Dorpsschooltje in Eerde heeft na twee jaar 'gekonkel' nog steeds geen nieuw gebouw

Kinderen in Eerde demonstreren voor een nieuwe basisschool. vergroot

Het stinkt er naar het riool en het gebouw is inmiddels oud en verweerd. De Petrus en Paulus School in Eerde is al jaren aan vervanging toe. Het dorpsschooltje krijgt een prachtig nieuw gebouw dat aan de Eerdse kerk wordt gebouwd. Althans, dat zijn de plannen die al ruim twee jaar voortslepen. De ouders zijn er klaar mee, met al dat getouwtrek tussen de verschillende belanghebbenden. "Zonder al dat gekonkel had de nieuwe school er al gestaan."

Ze schreeuwen de longen uit hun kleine lijfjes. Gewapend met zelfgemaakte borden staan zo'n 50 kinderen te protesteren voor de ingang van buurtcentrum De Brink. De plek waar deze donderdagavond opnieuw een vergadering is belegd over de stand van zaken.

Besproken wordt hoe het staat met de plannen voor de nieuwe school, de appartementen die gebouwd gaan worden en de nieuwe inrichting van de kerk. Een vergadering waar de meeste ouders en kinderen niet meer op zitten te wachten. Murw door alle procedures willen ze nog maar één ding: een nieuw, schoon, veilig schoolgebouw voor hun kinderen.

De demonstratie voor een nieuwe school in Eerde:

De Heilige Antonius Abt kerk in het hart van het dorp speelt een belangrijke rol in het geheel. De kerk heeft een dalend aantal bezoekers en de kijkt de komende jaren aan tegen enorme kosten voor restauratie en onderhoud.

Om de kerk voor het dorp te kunnen behouden, moet deze worden verkocht. De kosten komen dan voor rekening van de projectontwikkelaar SHAAK. Maar de plannen die de projectontwikkelaar heeft voor de kerk, stuiten de stichting Vrienden van de Eerdse Kerk tegen de borst.

De Heilige Antonius Abt Kerk in Eerde (foto: Bas de Esch) vergroot

De school en de kerk worden gecombineerd. In het huidige kerkgebouw komt de aula van de school, maar ook een kapel. De bouw van appartementen pal naast de kerk, is nodig om het project financieel rond te krijgen.

Woningen in de kerk zijn grotendeels geschrapt, al zal er nog altijd één appartement worden gebouwd. Bernard Mobers, van de Vrienden van de Eerdse Kerk is er niet gerust op. "De plannen voor de school en de appartementen zijn wel bekend, maar hoe de kerk uiteindelijk wordt ingericht en hoeveel dat gaat kosten, daar weten we nog helemaal niks over."

"De hele gang van zaken verdient geen schoonheidsprijs."

En daar wringt de schoen. "De hele gang van zaken verdient geen schoonheidsprijs", zegt Mobers. Want aan de huidige plannen is nogal wat voorafgegaan. SHAAK was namelijk niet de enige die met plannen voor een nieuwe school en herontwikkeling van de kerk kwam. Van Hooft Architecten in Veghel maakte een plan, waar het grootste deel van de Eerdse bevolking achter stond. Toch kiest de gemeenteraad van Meierijstad uiteindelijk voor het plan van SHAAK.

De spanningen in het dorp lopen uiteindelijk zo hoog op dat de dorpsraad erover valt. Er komt begin dit jaar een nieuwe dorpsraad en een werkgroep. Die laatste zal met de projectontwikkelaar overleggen over de plannen om zo vinger aan de pols te kunnen houden.

"Door het stopzetten van de gesprekken zijn wij helemaal niet meer betrokken bij de aangepaste plannen."

De gesprekken lopen al snel op niks uit. Corona gooit roet in het eten. Meer dan een paar telefoontjes worden er niet gepleegd. "Door het stopzetten van de gesprekken zijn wij helemaal niet meer betrokken bij de aangepaste plannen", zegt Mobers.

In juni besloot de gemeenteraad om akkoord te gaan met het financiële plaatje. Het geld voor de school is toegezegd: de gemeente huurt de school 40 jaar van de projectontwikkelaar en stelt het pand beschikbaar aan de school.

"We willen allemaal die nieuwe school en dat maakt het nou juist zo omgewikkeld."

Ook is er geld beschikbaar gesteld voor de herbestemming van de kerk. Al weet niemand nog wat er met dat geld nou precies gaat gebeuren. De gemeente wil 'hardere afspraken' met de projectontwikkelaar, maar om de plannen door te laten gaan stemden alle partijen toch in met de financiering.

Een protestbord voor het buurthuis in Eerde vergroot

De Vrienden van de Eerdse kerk staan met hun rug tegen de muur. De komende tijd wordt de bestemmingsplanwijziging die nodig is voor het project voorbereid. "Daar kunnen we natuurlijk bezwaar tegen indienen", zegt Mobers. "Maar dat leidt tot vertraging en dat willen we de Eerdenaren ook niet aandoen. We willen allemaal die nieuwe school en dat maakt het nou juist zo omgewikkeld."

Ruud van Gaalen, de initiatiefnemer van de kinderdemonstratie voor De Brink wil maar één ding. Die nieuwe school. "Zonder school verliest Eerde ook het hart. Zonder school geen toekomst voor het dorp", zegt hij. "Laten we nu vooral gas geven en doorpakken. Onze kinderen verdienen dat."