'Gejuich, speakers en muziek', speciale app maakt van alternatieve Bredase Singelloop toch een feest

Het gejuich, de aanmoedigingen, de motiverende speakers en de muziekbands langs het parkoers. Het zal er zondag 4 oktober allemaal zijn voor de deelnemers aan de Bredase Singelloop. Maar dan wel virtueel via een speciale experience app, want vanwege corona is het reguliere loopevenement afgelast. De deelnemers moeten het dit jaar doen met een alternatief, ze lopen nu vanuit de eigen woon- of verblijfplaats.

Geen massale start, geen lange slierten lopers door de Bredase straten en geen gezellige finish op de Grote Markt. In plaats van de gebruikelijke 19.000 deelnemers doen er zondag 'slechts' 4000 lopers mee aan de Bredase Singelloop, gezien de omstandigheden nog altijd een zeer mooi aantal.

'Niet massaal samen, maar samen massaal!'

Het thema dit jaar is dan ook ‘Niet massaal samen, maar samen massaal!’ De organisatie heeft bedacht dat sportievelingen een alternatieve Singelloop kunnen rennen, wheelen of handbiken vanuit de eigen omgeving. Deelnemers starten zondag vanuit de achterdeur van hun eigen huis of bijvoorbeeld met collega’s vanuit het bedrijfspand. Rennen kan dan overal in de stad, het bos of de polder.

De organisatie heeft er bovendien voor gezorgd dat de lopers ondanks de coronaperikelen de verschillende afstanden optimaal kunnen beleven. Via de Singelloop 2020 Experience App krijgen deelnemers het gevoel van een normale Singelloop, waar doorgaans 85.000 man publiek langs het parcours staat. Het startschot, de speakers, het publiek en de dweilorkesten zijn allemaal te horen via de app.

De deelnemers aan de 5 kilometer, 10 kilometer en halve marathon krijgen naast de experience app een GPS-gestuurde tracking app. Daarmee worden de gelopen afstanden en tijden geregistreerd voor de klassementen.

"Ik vind het ongelooflijk bijzonder", zegt wethouder sport Daan Quaars over de alternatieve Singelloop. "Ondanks dat corona roet in het eten gooit, gaan zo'n vierduizend Bredanaars in een herkenbaar shirt allemaal hun eigen Singelloop doen. Het is gaaf dat je in deze tijd zo'n evenement nog coronaproof neer kunt zetten. En dat mensen vanuit de hele wereld mee kunnen doen."

Het startschot voor de alternatieve Singelloop wordt 4 oktober om 10.45 uur gegeven. Vanwege de verscherpte coronamaatregelen van afgelopen maandag heeft het bestuur het programma van de dag enigszins aan moeten passen, maar kan er nog altijd op een verantwoorde, gezonde en veilige manier gesport worden.

De start van de alternatieve Singelloop is zondag live te zien via een stream op omroepbrabant.nl. Een samenvatting van het evenement zie je vanaf 18.45 uur op Omroep Brabant TV. De speciale experience app is te downloaden via Google Play Store of in de App Store.