Hockeyers Oranje Rood gaan in de winter niet binnen spelen door coronagevaar

Oranje Rood tegen HDM in januari. vergroot

Hoewel de winter nog ver weg is, heeft hockeyclub Oranje Rood nu al besloten om niet in de zaal te gaan hockeyen. Voorzitter Pieter Janssen wil vanwege de coronasituatie geen enkel risico nemen met de gezondheid van de 2600 leden. Dat andere indoorsporten als zaalvoetbal, basketbal, handbal en volleybal vooralsnog gewoon doorgaan is voor Janssen geen argument. “Ons besluit is niet vreemd, misschien wel dat zij doorgaan.”

In de winterstop van het veldhockey gaan hockeyteams veelal in de zaal trainen en spelen. Dat is vaak in verschillende hallen in de stad. Volgens de voorzitter van de Eindhovense hockeyclub zitten daar teveel risico’s aan. “Niemand kan ons garanderen dat er geen besmetting zullen plaatsvinden.”

Andere clubs

Bij de hockeyclubs Den Bosch en Tilburg staan ze niet bepaald op één lijn met Oranje Rood. Hun eerste reactie is dat ze het RIVM volgen en dat er met inachtneming van alle richtlijnen en bepalingen gewoon in de zaal gespeeld kan gaan worden.

Rob Almering de voorzitter van HC Den Bosch gaat nog een stapje verder. “Zolang andere zaalsporten doorgaan is ook de vraag legitiem waarom dan geen zaalhockey?”

In Tilburg ligt de situatie iets anders omdat de club op het eigen terrein een eigen ‘dome’ heeft staan. “Wij kunnen dus zo onze eigen zaal in, er is grote animo en als het kan gaan we dat ook doen”, zegt voorzitter Rob Kluyt.

De hockeybond heeft nog geen besluit genomen over het doorgaan van het indoorseizoen. Over het besluit van Oranje Rood wil de bond alleen kwijt dat elke vereniging het recht heeft om zich wel of niet in te schrijven voor de zaalcompetities.

Buitenprogramma in de winter

Oranje Rood wil in de winterperiode een buitenprogramma voor de leden opzetten. Volgens de voorzitter vinden hockeyers het niet te koud om in januari buiten te spelen.