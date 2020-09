Jan (70) is blind maar begint gewoon een nieuwe carrière: 'Ik kan blind typen als de beste'

De meeste mensen tellen af tot hun pensioen, maar Jan Lormans uit Helmond begint op zijn zeventigste gewoon aan een nieuwe carrière. Hij startte een juridisch adviesbedrijf.

Hij is al sinds zijn derde blind en was eigenlijk al met pensioen. Maar op zijn handen zitten is niks voor Jan en hij kan blind typen als de beste, zegt hij lachend. En dus ging Jan op zoek naar een nieuwe invulling van de rest van zijn leven.