Auto belandt op zijn zij in De Mortel, bestuurder zwaargewond

Bij een ongeluk in De Mortel is vrijdagmiddag een man ernstig gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak raakte zijn auto van de weg. Deze belandde uiteindelijk op zijn zij.

Traumahelikopter geland

Een traumahelikopter landde in de buurt. De trauma-arts is met de ambulance meegegaan. De zwaargewonde bestuurder is naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.