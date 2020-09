Helmond Sport onderuit tegen Almere City FC, TOP Oss verliest van MVV Maastricht

Op bezoek bij Almere City FC is Helmond Sport vrijdagavond met 2-0 onderuit gegaan. TOP Oss verloor in Maastricht met 3-0 van MVV.

In Almere was het in drie minuten gedaan. In de 64e minuut wist Anass Ahannach, die amper een minuut in het veld stond, het doel te vinden voor de thuisploeg. Drie minuten later zette Delvechio Blackson de 2-0 op het scorebord. Door de zege is Almere City voorlopig koploper van de Keuken Kampioen Divisie.