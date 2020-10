Brabantse verpleeg- en zorghuizen vreesden in maart coronagolf en vroegen om 2500 extra medewerkers

Archieffoto: Kevin Cordewener vergroot

Brabantse verpleeg- en woonzorgcentra hielden dit voorjaar rekening met de komst van 3000 extra patiënten vanwege het coronavirus. Om hen op te vangen werd aan de ministeries van Volksgezondheid en Defensie om meer dan 2500 extra medewerkers gevraagd. Dit staat in een bijstandsverzoek dat de instellingen samen met Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant exact een half jaar geleden naar 'Den Haag' stuurden.

Joris van Duin Geschreven door

Bestuurders in de Brabantse langdurige zorg, verenigd in het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorgketen (RONAZ), verwachtten in het begin van de coronacrisis een forse toeloop aan patiënten. Hun instellingen zouden onder anderen coronapatiënten uit de ziekenhuizen opnemen om die te ontlasten, was de inschatting. Door scenario's uit te werken die bij 1500 en 3000 extra patiënten passen, zouden ze kunnen inspelen op de situatie.

Dat was belangrijk, omdat de sector onder normale omstandigheden al kampt met een chronisch personeelstekort. Voor de opvang tot 3000 patiënten vroegen de Brabantse zorgcentra aan het ministerie van Volksgezondheid om maximaal 2500 fulltime verzorgers en verpleegkundigen, 25 specialisten ouderengeneeskunde en facilitaire en huishoudelijke ondersteuning.

Zorgboot Henry Dunant

Bovendien verzocht het RONAZ om militaire inzet. Soldaten zouden moeten helpen bij het verplaatsen van patiënten naar andere locaties. Dit staat in het bijstandsverzoek dat na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) in handen is van Omroep Brabant. Planners van Defensie waren sinds een week eerder betrokken bij het uitplaatsen van coronapatiënten die in ziekenhuizen lagen.

Ook vroeg het RONAZ om hulp bij de inrichting van externe zorglocaties voor coronapatiënten. Deze zouden moeten worden opgestart als de bestaande capaciteit in de woonzorgcentra onvoldoende zou zijn. In andere provincies gebeurde dat in het MECC Maastricht en Rotterdam Ahoy.

In Brabant zouden leegstaande vakantieparken daarvoor in aanmerking komen. Concreet had het RONAZ haar oog laten vallen op zorgboot Henry Dunant. Dit is een riviercruiseschip voor mensen die zorg nodig hebben, waarmee stichting De Zonnebloem veel heeft gevaren.

Telefonisch antwoord

Op de door de RONAZ verstuurde brief kreeg het mondeling antwoord: bijstandsverzoeken konden niet collectief ingediend worden. Twee weken later was zo’n verzoek volgens RONAZ-voorzitter Luc Kenter Brabantbreed echter niet meer nodig. “We konden door andere zorg af te schalen en eigen afdelingen op te richten zonder extra hulp uit de voeten. Het was een soort preventief verzoek om voor te sorteren op een grote toestroom patiënten", legt hij uit.

Luc Kenter, voorzitter van het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorgketen (RONAZ). vergroot

In april zag ook de West-Brabantse zorginstelling Stichting Groenhuysen zich genoodzaakt een bijstandsverzoek in te dienen bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum. "Op een van onze locaties hadden we te maken met een forse corona-uitbraak waardoor we extra personeel nodig hadden", stelt een woordvoerder. "Uiteindelijk hebben we op flink geschoven met medewerkers en konden we het af zonder extra hulp."