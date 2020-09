Ook in Prinsenbeek gaat de carnavalsoptocht niet door

De carnavalsverenigingen in Boemeldonck hadden diverse mooie creaties gemaakt (foto: Tom van den Oetelaar). vergroot

Ook carnaval in Prinsenbeek zal vanwege de corona-uitbraak niet doorgaan zoals normaal gesproken het geval is. Dat meldt De Beeckse Algemene Karnavalstichting (BAK) van Boemeldonck, zoals Prinsenbeek in carnavalstijd heet. Zo is er in 2021 geen sprake van een prins, Grote Optocht en kinderoptocht. Slechts een handvol activiteiten gaat vooralsnog wel door.

'Met heel veel pijn in het hart' kwam het het carnavalsbestuur in Prinsenbeek tot het besluit, staat in een statement. De huidige omstandigheden en regelgeving maken het volgens De BAK onmogelijk de veiligheid van carnavalsvierders en toeschouwers te garanderen en tegelijkertijd de coronamaatregelen te handhaven. De Grote Optocht in Prinsenbeek is één van de bekendste in het land. Jaarlijks trekt deze tienduizenden bezoekers.

De besluiten zijn genomen na overleg met vrijwilligers, commissies, horeca en een heuse denktank, die zich boog over de gevolgen van de coronacrisis op carnaval in Prinsenbeek. "De gezondheid van iedereen heeft steeds centraal gestaan", staat in de verklaring.

Naast de optochten zijn ook de Prinsenzitting, het kapellenfestival, de BAK-Teutenavond en Karnavalsdienst geschrapt. Over enkele kinderactiviteiten wordt later een besluit genomen. Komend jaar is voor Boemeldonck een jubileumjaar, waar wel op 'gepaste en bescheiden wijze' bij wordt stilgestaan.

