Steekpartij bij opvanglocatie in Eindhoven: man lichtgewond

De politie doet ter plekke onderzoek. (Foto: Dave Hendriks / SQ Vision) vergroot

Bij een opvanglocatie in het Labrehuis in Eindhoven is vrijdagavond een gewonde gevallen tijdens een steekpartij. Een man raakte lichtgewond aan zijn hand.

Rond halftien vond de steekpartij aan de Boutenslaan plaats. Eerder was een vechtpartij uitgebroken. De aanleiding hiervan is nog niet duidelijk.

De politie is met medewerkers in gesprek om te achterhalen wat er precies is voorgevallen. De gewonde man kon ter plekke worden geholpen door medewerkers van de opvanglocatie.