Automobilist (56) raakt van de weg en komt om het leven

Wachten op privacy instellingen... Het ongeluk gebeurde rond halfdrie op de Vlamen in Deursen-Dennenburg (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Automobilist overlijdt na ongeluk in Deursen-Dennenburg

Een automobilist is vrijdagnacht om het leven gekomen nadat die met zijn auto van de weg raakte in Deursen-Dennenburg, in de gemeente Oss. De auto sloeg over de kop en kwam in een droge sloot terecht.

Het ongeluk gebeurde rond halfdrie, in een flauwe bocht net voor de kruising van de Vlamen met de Hoogstraat.

Wachten op privacy instellingen...

Traumateam

Vanwege de ernst van de situatie werden politie, brandweer, twee ambulances en een traumateam opgeroepen, maar de bestuurder - een 56-jarige man uit Demen - was niet meer te redden.

Volgens de politie is de man onwel geworden achter het stuur van zijn auto en raakte hij zodoende van de weg.

Het ongeluk gebeurde bij de kruising van de Hoogstraat met de Vlamen in Deursen-Dennenburg (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot