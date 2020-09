Motorrijder verongelukt op N279 bij Veghel

Op de rijksweg N279 bij Veghel is zaterdagochtend een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor acht.

Vanwege de ernst van het ongeluk, waarbij ook een vrachtwagen betrokken was, werd een traumaheli opgeroepen maar het slachtoffer was niet meer te redden. Volgens een getuige zou de motorrijder frontaal in botsing zijn gekomen met de vrachtwagen.