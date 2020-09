Tilburg wil 424 arbeidsmigranten huisvesten op bedrijventerrein Katsbogten

De loods aan de Rielseweg (Foto: Google Streetview) vergroot

Gemeente Tilburg wil op bedrijventerrein Katsbogten, onder de A58, een wooncomplex bouwen voor 424 arbeidsmigranten. Het stadsbestuur geeft aan dat Rielseweg 875 een 'kansrijke locatie' is. Dat betekent dat de plek aan meerdere voorwaarden lijkt te voldoen, maar er nog geen groen licht is.

De gemeente moet de komende vier jaar flink aan de bak om meer huisvesting voor seizoenswerkers uit landen als Polen en Bulgarije te regelen. Tilburg heeft van de provincie opdracht gekregen om voor 2025 tussen de 3600 tot 5000 woonplekken te realiseren. Dit moet gebeuren in grote gebouwen waar honderden tijdelijke verblijvers een kamer hebben. Vaak bevinden deze panden zich aan de rand van de stad of op een industrieterrein om overlast in woonwijken te voorkomen.

Beschermd natuurgebied

Het stadsbestuur van Tilburg heeft sinds vorig jaar 25 locaties onderzocht, waarvan er zestien al in een vroeg stadium zijn afgeschreven. De oude loods aan de Rielseweg is de negende locatie die momenteel op de lijst 'kansrijk' staat. De komende tijd wordt het plan verder getoetst op haalbaarheid. Zo moet er onder andere worden gekeken of er geen (parkeer)overlast ontstaat in de buurt en kunnen omwonenden bezwaar aantekenen. Ook ligt de weg dichtbij beschermd natuurgebied, waardoor het nog de vraag is of er ruim vierhonderd mensen extra mogen wonen.

Een uitzendbureau voor seizoenswerkers is de initiatiefnemer voor het logiesgebouw op het bedrijventerrein. Volgens het uitzendbureau is de locatie geschikt omdat het dichtbij de opdrachtgevers ligt waar de arbeidsmigranten aan de slag gaan. Het uitzendbureau wil de loods verbouwen en 122 kamers maken. De gemeente gaat er van uit dat dit een tijdelijke oplossing is voor de komende tien jaar.