Rotterdammer (28) rijdt met 82 kilo cocaïne en anderhalf miljoen euro cash door Breda

Een 28-jarige automobilist is donderdag in Breda opgepakt met 82 kilo cocaïne en anderhalf miljoen euro aan contant geld in zijn auto. De gearresteerde Rotterdammer blijft voorlopig vastzitten. Dat meldt de politie zaterdagmiddag.

Rond vier uur in de middag werd het voertuig van de man op de Konijnenberg door de politie gecontroleerd. De Rotterdammer reed rond in een auto met een oplegger, waar een andere auto op stond. In de auto op de oplegger vonden de agenten de megavondst in een verborgen ruimte. De auto’s, de drugs, het geld en meerdere telefoons zijn in beslag genomen.

De hoeveelheid drugs en cash die op klaarlichte dag door Breda werden vervoerd, verbazen burgemeester Paul Depla. Op Twitter reageert hij verontwaardigd: 'Gewoon niet te bevatten. Naast 82 kg coke, 1.5 miljoen euro cash in een auto. “Gewoon” in een auto.....'

