Vrouw verliest macht over stuur en rijdt tegen boom langs de N65 bij Vught

Een vrouw is zaterdagmiddag op de N65 tussen Vught en Helvoirt tegen een boom langs de weg gereden. Het slachtoffer raakte bekneld en moest door brandweermannen worden bevrijd. Daarna is ze per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De vrouw reed rond kwart voor twee over de N65 richting Helvoirt toen ze om onbekende reden de macht over haar stuur verloor. Hierdoor schoot ze met het voertuig over het fietspad en kwam ze tegen een boom in de berm tot stilstand.

Naast een toegesnelde ambulance landde er ook een traumahelikopter in de buurt om snel medische hulp te kunnen bieden. Een rijstrook van de N65 in de richting van Helvoirt was enige tijd afgesloten vanwege het ongeluk.