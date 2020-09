Mondkapjesplicht in winkels is 'lastig maar praktisch', zegt gedragspsycholoog

(foto: Anna Shvets via Pexels). vergroot

Een mondkapjesplicht in supermarkten, tuincentra, bouwmarkten en restaurants is ‘lastig, maar praktisch’, zegt gedragspsycholoog Leo Ligthart. Hij reageert daarmee op het voorstel van burgemeester John Jorritsma die zo'n mondkapjesplicht wel ziet zitten in drukkere winkels. “Het maakt mensen alerter op het feit dat we voorzichtig met elkaar om moeten gaan.”

Rebecca Seunis Geschreven door

“Als de epidemie voortschrijdt en gevaarlijker wordt, is het niet gek om dat in te voeren”, zegt Ligthart over een mogelijke mondkapjesplicht in het hele land. “Het geeft een gevoel van urgentie”, zegt de klinisch neuropsycholoog.

Dit vinden mensen op straat van zo’n mondkapjesplicht:

Wachten op privacy instellingen...

Burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost John Jorritsma zei vrijdag dat hij een mondkapjesplicht in bijvoorbeeld tuincentra en supermarkten in het hele land wel ziet zitten. Volgens hem raken mensen zich meer bewust van de aanwezigheid van het virus door het zien van de mondkapjes.

Leo Lighthart is het met Jorritsma eens, maar zegt dat alle coronamaatregelen wel lastig zijn voor mensen. “Het is vooral moeilijk omdat het tegennatuurlijk is. We zijn een ras dat elkaars nabijheid opzoekt. Het is moeilijk om geen handen te geven en dingen te doen die afstand suggereren. Ook zo’n mondkapjesplicht is lastig, maar kan wel praktisch zijn.”

Maandag

Burgemeester Jack Mikkers is nog niet zo stellig voor of tegen een mondkapjesplicht: “Het is altijd goed om naar maatregelen te kijken die belangrijk zijn om het virus te verslaan. Mondkapjes is een van de maatregelen. We hebben het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd om advies en maandagavond hebben we daarover gesprek met alle burgemeester van de veiligheidsregio’s om te kijken of we daartoe moeten besluiten.”

“Het is een maatregel die in veel landen speelt en wat zou dat voor het gedrag van onze inwoners betekenen? Ik wil eerst weten wat de consequenties zijn. Als mondkapjes zouden helpen om meer mensen zich aan de coronamaatregelen te laten houden, dan ben ik meteen voor. Maar we moeten eerst de deskundigen vragen, dan pas een besluit nemen.”