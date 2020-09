NAC boekt tegen Jong PSV de vijfde achtereenvolgende zege

NAC Breda heeft Almere City FC weer afgelost als koploper van de eerste divisie. De Bredanaren versloegen Jong PSV met 2-1. NAC heeft na vijf competitieduels het maximale aantal punten (15).

Almere City, dat vrijdag van Helmond Sport won, heeft 13 punten. Jong PSV nam via Nigel Thomas al na 5 minuten spelen de leiding. NAC antwoordde vrijwel direct, met de gelijkmaker van Moreno Rutten in de achtste minuut.

De Duitse doelman Vincent Muller, die debuteerde bij PSV, stopte na een half uur spelen een strafschop van Huseyin Dogan. NAC sloeg in de tweede helft alsnog toe. De Schot Lewis Fiorini maakte in de 69e minuut het winnende doelpunt. Jong PSV heeft na vijf duels 6 punten en is voorlopig twaalfde.