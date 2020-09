Opnieuw een rotonde vol schuim in Schijndel: 'Hoort inmiddels bij het straatbeeld'

De rotonde is alweer bezaaid met schuim (foto: SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Opnieuw lag er zaterdagavond een dik pak schuim op de fontein bij de rotonde aan het Plein 1944 in Schijndel. Het is zeker de zesde keer in een jaar tijd dat de rotonde een grote berg van schuim werd, waarschijnlijk veroorzaakt door een 'grappenmaker' die afwasmiddel in het water doet.

Rebecca Seunis Geschreven door

Het verkeer had zaterdagavond geen overlast van het schuim, omdat het schuim zich beperkte tot de fontein en de rotonde. In september kwam door het schuim de verkeersveiligheid wel in gevaar. Schuimvlokken kwamen toen door de harde wind op de weg terecht. De politie moest de fontein en de weg toen sopvrij maken.

Kwajongensstreek

Inwoners van Schijndel lijken uit te gaan van een kwajongensstreek. Een voorbijkomende fietser zei tegen een fotograaf ter plaatse dat 'zo langzamerhand bij het straatbeeld van Schijndel hoort'.

Ook vrijdagmiddag rond een uur of vijf was het nog raak. Of de schuimberg telkens de verantwoordelijkheid is van dezelfde lolbroek(en), is niet duidelijk.