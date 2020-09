Groepje jongeren met mes valt duo aan in Eindhoven, slachtoffers naar ziekenhuis

De vechtpartij vond plaats op de Geldropseweg in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Een man en een vrouw zijn zaterdagnacht rond halfdrie gewond geraakt bij een vechtpartij op de Geldropseweg in Eindhoven. Agenten kregen te horen dat er iemand was neergestoken. Toen ze aankwamen, zagen ze dat een van de slachtoffers gewond was aan het hoofd.

De man was samen met een vrouw onderweg toen ze vier jongens en een meisje tegenkwamen. Die vielen hen aan. Hierbij zou een mes zijn gebruikt. Wat er aan de aanval voorafging, is volgens een politiewoordvoerder 'nog erg onduidelijk'.

Ziekenhuis

Beide slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. De politie doet onderzoek. Volgens een getuige zijn agenten meegereden naar het ziekenhuis.

Agenten bekijken camerabeelden en doen onderzoek in de buurt.

De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is op de Geldropseweg in Eindhoven (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot