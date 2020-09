Scooterrijder zwaargewond in Breda, traumaheli opgeroepen vanwege ernst situatie

Het ongeluk gebeurde op het fietspad langs de Backer en Ruebweg in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Visioon). vergroot

Een scooterrijder is zaterdagavond zwaargewond geraakt op het fietspad langs de Backer en Ruebweg in Breda. Hij viel van de Go Sharing-scooter waarop hij reed.

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. Die landde bij de KMA.

Trauma-arts

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht, de trauma-arts ging mee in de ambulance. Een andere betrokkene is nagekeken door ambulancepersoneel, maar die hoefde niet behandeld te worden.

Vanwege het ongeluk werd een rijbaan van de Backer en Ruebweg afgesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Vanwege de ernst van het ongeluk werden meerdere hulpverleners opgeroepen (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot