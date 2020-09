RKC Waalwijk kan FC Utrecht niet opnieuw pijn doen

Vurnon Anita (RKC, Li) en Othman Boussaid in duel om de bal (Foto: Orange Pictures). vergroot

De ploeg van RKC-trainer Fred Grim kon de stunt van vorig seizoen, twee overwinningen op FC Utrecht, geen vervolg geven. De Waalwijkers staan na zondag nog puntloos onderaan samen met Sparta en ADO Den Haag.

Wel het eerste doelpunt, maar nog geen wedstrijdpunten. RKC Waalwijk verloor zijn derde competitiewedstrijd op rij. Tegen FC Utrecht werd het 3-1. De Waalwijkers zakten in het eerste gedeelte van de wedstrijd terug op eigen helft om FC Utrecht op te vangen. Aanvallend stelde RKC echter voor rust weinig voor. Kort voor rust zette Mimoun Mahi de thuisploeg zelfs op een 1-0 voorsprong.

Fred Grim wisselde in de rust aanvallend en bracht Vitalie Damascan en Morad el Haddouti in. Met succes, want Damascan maakte na een kwartier de gelijkmaker. FC Utrecht was even van zijn stuk, maar in het laatste kwartier scoorden Gyrano Kerk en Sander van der Streek nog voor de thuisploeg, 3-1.

Kwelgeest af

RKC Waalwijk is niet langer de kwelgeest voor FC Utrecht. Voor de wedstrijd zei trainer John van den Brom nog dat hij niets meer over de ellende van vorig seizoen wilde horen. “De twee nederlagen tegen RKC Waalwijk kostten ons toen Europees voetbal.” De ploeg van Fred Grim versloeg FC Utrecht vorig seizoen twee keer (0-1 en 2-1). Een derde overwinning op rij zat er dit keer niet in.

Eerste doelpunt RKC

De Moldaviër Vitalie Damascan solliciteerde in de tweede helft nadrukkelijk naar de functie van eerste spits. Waar het spel van aanvaller Finn Stokkers wat bleekjes was, gaf de Damascan de Waalwijkse aanvalslinie gelijk wat meer kleur. Bij zijn eerste kans lag de Utrechtse doelman Paes nog in de weg. Vijf minuten later was het wel raak en scoorde hij het eerste competitie doelpunt voor RKC Waalwijk. Damascan, die met nummer 99 speelt, is hard op weg om de eerste keus van trainer Fred Grim te worden. Ook Morad el Haddouti klopt met een goede invalsbeurt nadrukkelijk aan de deur.

Hatelijke nul

RKC Waalwijk staat nog steeds op nul punten en neemt op de ranglijst voorlopig de voorlaatste plaats in. Ook Sparta en ADO Den Haag zijn nog puntloos. Toegegeven: een competitiestart met achtereenvolgens Vitesse, Ajax en FC Utrecht daar zit niet iedere ploeg op te wachten. Komende zaterdag kom PEC Zwolle op bezoek in Waalwijk. Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor de ploeg van Fred Grim.