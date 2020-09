PSV versterkt middenveld met Ivoriaans international Ibrahim Sangaré: 'Hij heeft iets weg van Pogba'

PSV versterkt zich met Ibrahim Sangaré. De lange middenvelder is afkomstig van het Franse Toulouse. Sangaré is international van Ivoorkust.

Op de website Lesviolets.com is een foto te zien waarop Sangaré samen met technisch manager John de Jong poseert met een PSV-shirt met zijn achternaam. Volgens Lesviolets.com heeft de middenvelder de medische keuring met succes doorstaan en worden nu de laatste puntjes op de i gezet voor de transfer.

Vijf jaar

Sangaré zou in Eindhoven een contract voor vijf jaar tekenen. De Ivoriaan debuteerde in het seizoen 2016-2017 in het eerste elftal van Toulouse en groeide daar de afgelopen seizoen uit tot een vaste waarde en een belangrijke kracht.