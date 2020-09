Vrouw bewusteloos nadat ze van haar fiets wordt geslagen of getrokken

Een vrouw uit Roosendaal verloor zaterdagnacht het bewustzijn nadat ze volgens de politie vermoedelijk door een man van haar fiets werd geslagen of getrokken. Dit gebeurde aan de Espenberg in haar woonplaats.

De vrouw fietste daar tussen kwart voor en kwart over drie toen ze vermoedelijk door een man, die daar ook fietste, van haar fiets werd geslagen of getrokken. De vrouw viel volgens de politie in elk geval van haar fiets en raakte bewusteloos. Toen ze weer bij bewustzijn kwam, wist ze de politie te waarschuwen.

Agenten hebben in de omgeving nog gezocht naar de vermoedelijke belager. Maar dit onderzoek leverde niks op. Het slachtoffer is voor behandeling aan haar verwondingen nog naar de huisartsenpost gegaan.

Veel onduidelijk

Er is nog veel onduidelijk over wat er nu precies is gebeurd, zo laat de politie weten. Ze gaat er vanuit dat de belager van de vrouw is weggefiets in de richting van de Dubbelberg.