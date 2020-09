Vuurwapens, drugs en flinke hoeveelheid geld in huis Vorstenbosch, verdachte vlucht op sokken

Er werd nogal wat gevonden in het huis in Vorstenbosch (foto: Facebook politie Oss). vergroot

Een man uit Vorstenbosch is zondag aangehouden nadat een wijkagent in zijn huis een vuurwapen zag liggen. De wijkagent was naar het huis gegaan om de bewoner aan te spreken omdat er vanuit de wijk klachten over hem waren binnengekomen.

Toen de bewoner de wijkagent binnenliet en het gesprek aanging, zag de agente het vuurwapen op een kast liggen. De bewoner werkte in eerste instantie mee met zijn aanhouding, maar wist uiteindelijk op zijn sokken te vluchten richting Nistelrode.

Zoekactie

Daarop begon de politie een zoekactie. Hierbij werden onder meer een hondengeleider en de politieheli ingezet. Na zo'n twee uur werd de verdachte gevonden in een bos. Hij had zich verstopt onder diverse takken. Dit had hij zo goed gedaan dat agenten hem op vijf meter niet zagen, maar de politiehond en de politieheli kwamen hem wel op het spoor.

Tijdens het doorzoeken van het huis van de man bleken daar nog meer vuurwapens te liggen. Verder werd er drugs en een grote hoeveelheid contant geld ontdekt.