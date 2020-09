Naomi (13) wint finale Songfestival met girlband UNITY: 'We hebben er zo hard aan gewerkt'

Naomi mag in november met UNITY aantreden in de grote finale vergroot

Ze kan het nog niet helemaal beseffen. Naomi Traa (13) uit Heeswijk-Dinther won zaterdag met meidengroep UNITY het Junior Songfestival en mag straks optreden in de internationale finale. “Ik ben echt super trots, we hebben er zo hard aan gewerkt. Het was zo'n mooi avontuur om mee te maken."

Paul Ruiter Geschreven door

Met hun nummer ‘Best Friends’ wisten Naomi, Maud en Jayda de winst binnen te slepen. Daar ging wel wat aan vooraf, want een dag voor de finale kreeg Demi, het vierde lid van de groep, te horen dat ze positief was getest op het coronavirus en dus niet mee kon doen.

“Daar waren we heel verdrietig om”, zegt Naomi. “Je werkt er met z'n vieren naartoe, je bent een groep. Dan is het heel teleurstellend als het uiteindelijk niet met zijn allen kan.”

Corona

Uiteindelijk pasten Naomi en de twee andere meiden hun optreden aan, werd er ’s ochtends nog flink gerepeteerd en kwam het toch nog goed. “We hebben echt een mooie show opgezet, om Demi een kans te geven toch nog mee te laten doen in de internationale finale”, legt Naomi uit. “We hebben het ook voor haar gedaan.”

Wachten op privacy instellingen...

Hun winnende nummer gaat over vriendschap. Zelf zijn de meiden ook goede vriendinnen geworden, zegt Naomi, sinds ze begin dit jaar door AvroTros samen in UNITY werden gezet. “We hebben veel samen afgesproken en gelogeerd. Het is altijd super gezellig.”



Zelf deed ze al een keertje mee aan The Voice Kids en kwam ze via een auditie in UNITY terecht. Verder doet Naomi ook aan acteren en had ze een gastrol in het programma 'Klikbeet'.

Finale

Nu lonkt op 29 november de internationale finale van het Junior Songfestival in Polen. Ze gaan er vanwege corona niet naartoe, maar doen hun show op afstand. Of ze dan ook namens Nederland de beker gaan ophalen? “Ik ben al blij dat we mee kunnen doen", stelt Naomi. "Maar we hopen natuurlijk wel dat we een stapje verder komen.”

En ooit meedoen aan het 'volwassen' Songfestival? "Dat is natuurlijk wel heel gaaf om te doen, maar ik ben nu eerst met het Junior Songfestival bezig. Daar gaan we eerst maar eens knallen."