Terugblik op het campingseizoen 2020: 'Drie maanden niks, drie maanden bomvol'

Vier jaar geleden verkochten Marc en Anja uit Biest-Houtakker hun bedrijf en namen een camping over. Niet in Frankrijk of andere ‘Ik vertrek’ landen, maar gewoon in hun eigen dorp. De oude camping werd omgetoverd tot camping De Landerijen. Drie jaar lang liep alles op rolletjes. Het vierde jaar, het seizoen 2020, werd door de uitbraak van corona een verwarrend seizoen. “In de eerste drie maanden was het bijna niks en de laatste drie maanden was het alles”, vertelt campingbazin Anja Geboers.

De uitbraak van corona, de opgelegde maatregelen, de verwarring rond die maatregelen en een eerder dan verwachte versoepeling voor campings. Anja en Marc Geboers kijken vol verwondering terug op het campingseizoen 2020. “We hebben gelukkig nog veel gasten gehad. De laatste drie maanden zaten we bomvol, maar ook veel telefoontjes met vragen of we open waren, hoe het bij ons geregeld was en wat voor maatregelen wij hadden getroffen”, vertelt Anja. “Het voorseizoen was best stilletjes, maar dat kwam ook doordat allerlei festivals hier in de buurt niet doorgingen.”

Op camping De Landerijen loopt het seizoen van 1 april tot 1 oktober. In de tussenliggende maanden zijn Anja en Marc veel te vinden op recreatiebeurzen om daar hun camping te promoten. “Vooralsnog gaan veel van die beurzen niet door”, vertelt eigenaar Marc Geboers. “Dat betekent dat we heel veel potentiële gasten niet kunnen bereiken. Op die beurzen legden we enorm veel contacten. Om de camping toch te promoten zetten we nu volop in op social media én een optimaal functionerende website.”

Of het volgend jaar een normaal seizoen zal worden? Marc Geboers heeft er al over nagedacht. “Ik denk dat we van die corona nog niet af zijn. We kunnen wel draaien volgend jaar, dat baseer ik op de laatste drie maanden van dit seizoen. Hier heeft iedereen zich gehouden aan de (hygiëne) maatregelen. Ik denk wel dat campings volgend jaar weer kunnen gaan draaien, maar nog steeds met de 1.50 meter afstand.”