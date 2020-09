Commissaris Wim van de Donk: 'Van Brabant neem je nooit afscheid'

Een grote groep Brabanders heeft zondag genomen van commissaris van de Koning Wim van de Donk. In een talkshow in het provinciehuis werd teruggeblikt op zijn elf jaar als commissaris. Onder anderen premier Mark Rutte, Guus Meeuwis, GGD-directeur Ellis Jeurissen en Frank Lammers zwaaiden de commissaris uit.

Vanwege het coronavirus konden niet alle gasten aanwezig zijn in het provinciehuis. Daarom spraken onder meer bisschop Gerard de Korte van Den Bosch, minister Carola Schouten van Landbouw en de Helmondse ondernemer Aukje Kuypers via een videowand hun dank en waardering uit voor het werk van Van de Donk als commissaris.

Maar: "Dat we hier nu met een zoomwand en een aantal gasten zitten, dat geeft ook weer iets moois", zei Van de Donk. "We maken van alles wat we meemaken in beperkingen ook weer kansen, en dat is Brabant op zijn best."